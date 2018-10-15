Сегодня в районе Митридата нет воды

Керчане жалуются, что сегодня у них нет воды.

Накануне ночью в районе Митридата произошла авария на сетях водоснабжения. Неприятное происшествие случилось по улице 1-я Эспланадная, 30. Без воды остались улица Турчинского, Рыбакова, Гладкова, 1-я Эспланадная, Челова.

Главный инженер керченского водоканала Абжел КУРТАМЕТОВ сообщил, что аварию, произошедшую ночью, устраняют. На данный момент сотрудники рабочие меняют водопроводные задвижки.

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В течение часа планируется устранить все последствия аварии и закончить ремонт на водопроводных сетях.

Сотрудник водоканала отметил, что дело обстоит сложнее в улицей Рыбакова. Там произошла утечка воды. Эта проблема будет решена позднее, поэтому жителям вышеуказанной улицы придется немного потерпеть неудобства.

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