Секреты производства натяжных потолков в Керчи (ВИДЕО)

Каждый человек хочет, чтобы его дом был уютным, комфортным и красивым. Интересным дизайнерским решением для важной составляющей интерьера сегодня стали натяжные потолки.

Для того, чтобы узнать все тонкости модно тенденции в сфере ремонта мы обратились к владельцам единственной фабрики натяжных потолков в Керчи.

Алексей и Виктория БЕРЕЖНЫЕ — владельцы фабрики натяжных потолков «Виктория». В нашем интервью они рассказали о принципах работы, об особенностях натяжных потолков, объяснили, почему занялись именно производством, рассказали об успехах и опыте компании и поделились своим взглядом на жизнь.

Подробнее об производстве натяжных потолков в Керчи и интересных дизайнерских решениях смотрите в нашем видео-интервью.

Производство натяжных потолков в Керчи

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