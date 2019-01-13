Селфи в музее: керчан приглашают принять участие в международной акции

В среду состоится международная сетевая акция «Селфи в музее». Её поддержал Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедник. Об этом сообщает пресс-служба музея в социальной сети «Facebook».

16 января 2019 года в рамках международной сетевой акции «Селфи в музее» интернет-пользователи публикуют селфи на фоне картин, скульптур и других экспонатов из музеев по всему миру.

Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник примет участие в акции и приглашает всех желающих присоединиться.

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«При помощи музеев, телефона и селфи расскажем миру об истории самого древнего города России – Керчи!» — говорится в сообщении.

Для того, чтобы принять участие в акции, нужно сделать селфи в любом музее Керчи и 16 января выложить его в социальную сеть с основными хэштегами акции #MuseumSelfie и #МузейноеСелфи или с хэштегами #КультурноеСелфи и #CultureSelfie. И, конечно же, не нужно забывать про хэштег музея-заповедника — #ВКИКМЗ. Обладателя самого яркого и оригинального селфи в музеях Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника ждет приз.