Семь советов, как не потерять голову от скидок

С июльской жарой приходят распродажи, и желание получить летние хиты по сниженным ценам увеличивается в разы. Но, будем честными, всегда это заканчивается примерно одинаково: несколькими пакетами, заполненными одеждой и аксессуарами нового сезона, часть из которых, вероятно, никогда не будет надета. Ниже приведены советы, которые помогут пережить сезон распродаж без ущерба для кошелька.

1. Успех списков

Одним из наиболее эффективных методов является составление списка всего, что вам действительно нужно и что вы собирались покупать так или иначе, и определение приоритетов в соответствии с вашими возможностями. Это помогает избежать покупки вещей «на всякий случай» и заполнения гардероба одеждой и аксессуарами, которые будут надеты максимум пару раз, а затем исчезнут в недрах шкафа.

2. Установка стоп-цифры

Чтобы не удивляться в конце месяца, лучше заранее определить максимальную сумму, которую можно потратить. Исходя из этого можно «играть в тетрис» своими тратами, чтобы избежать перерасхода.

3. Позвольте соблазнить себя покупками онлайн

Электронная коммерция набирает обороты. И она полна преимуществ: вы избегаете очередей, есть возможность более широкого выбора, постоянно улучшается сервис. Далёкие от содействия спонтанным покупкам, интернет-магазины могут стать отличными союзниками из-за скорости, с которой совершается покупка. Конечно, следует выбирать те порталы, которые предлагают наиболее простые условия возврата или замены вещей. Мы рекомендуем купон toy.ru, как самый эффективный и безопасный способ сделать покупку и при этом существенно сократить расходы, используя купоны и промокоды.

4. Пройдитесь по магазинам перед покупкой

Рекомендуется посетить магазины до начала распродаж, чтобы узнать, каковы предыдущие цены и спланировать, на что лучше потратить свои деньги и время. То же самое касается покупок онлайн. Найти информацию о вещах или узнать мнение других покупателей будет очень полезно перед добавлением их в корзину.

5. Всегда примеряйте одежду

С бесконечными очередями, которые образуются в примерочные, особенно в первые дни распродаж, последнее, чего хочется — это потратить время, ожидая свой черёд. Но правда в том, что часто люди делают покупки импульсивно и берут вещи, не зная, насколько они им подходят. Чтобы избежать необходимости возвращать вещь в магазин или, в худшем случае, оставить её висеть в шкафу, не имея возможности использовать, лучше примерить одежду перед тем, как идти к кассе.

6. Вкладывать в базовый гардероб

Возможно, в этот период покажется заманчивым купить хиты сезона по смешным ценам. Но, несомненно, распродажи — идеальное время, чтобы инвестировать в основы гардероба: белую рубашку мужского кроя, по которой вы так долго вздыхаете; качественную джинсовую куртку; чёрное платье, которое не единожды спасёт вас; удобные туфли, в которых можно ходить 24/7.

7. Ждать вторую волну распродаж?

Много раз вы сталкивались с этим сомнением: «Что, если я подожду вторую волну распродаж, чтобы посмотреть, снизятся ли цены ещё больше?». Делая это, можно упустить вещь, которая нравится, ради небольшой экономии. Лучше всего купить и не думать, могла ли эта вещь стоить меньше в будущем.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.