Семье погибшего в Афганистане керчанина помогли пережить зиму

Матери погибшего солдата, оказавшейся в тяжелом материальном положении, оказали помощь в Российском совете ветеранов Афганистана.

В 2019 году исполняется 30 лет вывода советских войск из Афганистана. Мало кто остался из семей, не вернувшихся с этой войны солдат.

Но Керченское отделение Российского совета ветеранов Афганистана (РСВА) старается не забывать о родственниках и семьях воинах, исполнявших свой интернациональный долг.

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На днях депутат Керченского горсовета Аршалуйс ЧАХОЯН оказал помощь семье Тверентивых – семье погибшего в Афганистане воина. Мать солдата живет одна в поселке Глазовка и ей некому помочь, кроме РСВА.

В качестве помощи пенсионерке доставили две грузовые машины дров для обогрева в холодное время года.

Аршалуйс ЧАХОЯН является председателем РСВА в городе Керчи, и , по мере воможности, всегда оказывает посильную помощь всем семьям погибших в афганской войне керчан.