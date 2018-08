Семейный клуб «Сказка» устроил день веселья и радости для юных участниц конкурса красоты в Керчи

Самый масштабный конкурс красоты в городе Керчь «Queen and princess of the season 2018» продолжает проводить ряд полезных и интересных мероприятий для участниц.

Для девушек уже проводили мастер-классы в танцевальных студиях, спортивных залах, создавали прекрасные образы в салонах красоты нашего города и т. д. На этот раз в рамках проекта «Queen and princess of the season 2018» в семейном клубе «Сказка» прошёл волшебный праздник для самых маленьких участниц конкурса.

Читайте: Танцевальная студия «Dance Hall» провела мастер-класс для участниц конкурса красоты

Сотрудники «Сказки» устроили для девочек настоящий день веселья и радости. Аниматоры перевоплотились в любимых сказочных персонажей и провели для юных принцесс яркое мероприятие. Директор клуба Елена Михайленко поделилась впечатлениями от праздника:

«Праздник получился необыкновенный, дети остались довольны, а их родители получили незабываемые впечатления, улыбки и красивые фотографии».

Партнер проекта семейный клуб «Сказка» приглашает маленьких жителей города Керчь на свои занятия!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.