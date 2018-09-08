Семейный пикник Эклектика (15-16 сентября) – фестиваль на берегу моря!

Расписание развлекательной программы для детей.
15-16 сентября состоится первый двухдневный семейный фестиваль на берегу Черного Моря от компании «Эклектика» (Героевское, пансионат Dancing Village, ул. Галины Петровой, 118 а)!
«Семейный пикник Эклектика» (https://vk.com/picnickerch) — это незабываемый уик-энд для всей семьи и молодежи! Фестиваль запомниться каждому! В программе фестиваля:
• спортивные соревнования среди спортсменов и гостей пикника;
• концертная программа, выступление групп и артистов;
• гастрономия от кафе «Вкус Жизни», Bon Appetit и 43/12;
• развлекательные анимации и квесты для детей;
• лекции и мастер-классы от спикеров и шеф-поваров ЭКЛЕКТИКИ;
• выставка-ярмарка местных мастеров, уголок красоты;
• игровая площадка «Виртуальная реальность»;
• фотозоны от ведущих оформителей города, фотографы;
• лаундж-зона с паровыми коктейлями и много-много сюрпризов!
Ехать ли на фестиваль с детьми? Обязательно ехать! При поддержке партнеров фестиваля и активном содействии в подготовке мероприятия, агентство праздников «Винни Пух» (https://vk.com/winny_puh_kerch) и семейный клуб «Сказка» (https://vk.com/skazka.kerch) для юных гостей фестиваля в первую очередь была разработана двухдневная насыщенная развлекательная программа. 15-го или 16-го с 11:00 до 20:00, в любое время прибытия на фестиваль Вашему ребенку будет чем заняться и как следует повеселиться. ВСЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ В РАМКАХ ФЕСТИВАЛЯ БЕСПЛАТНЫЕ!
РАСПИСАНИЕ АКТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ (от 3-х до 13-ти лет): 15.09.2018
11:00 – 11:45: семейный клуб «Сказка», анимация «Щенячий Патруль» (3-6 лет);
12:00 – 12:45: семейный клуб «Сказка», анимация «Зверополис» (3-6 лет);
12:00 – 13:00 семейный клуб «Сказка», пиратский квест (7-13 лет);
13:00 – 13:45: семейный клуб «Сказка», дискотека (5-8 лет);
14:00 – 14:45: семейный клуб «Сказка», анимация «Тролли» (3-6 лет);
15:00 – 15:45: агентство праздников «Винни Пух», мыльное шоу (3-10 лет);
15:00 – 16:00 агентство праздников «Винни Пух», квест «Ха-ха» (7-13 лет);
16:00 – 16:45: агентство праздников «Винни Пух», анимация «Фиксики» (3-6 лет);
17:00 – 17:45: агентство праздников «Винни Пух», фольгированное шоу (3-8 лет);
18:00 – 18:45: агентство праздников «Винни Пух», анимация «Микки и Минни Маус» (3-6 лет);
19:00 – 19:45: агентство праздников «Винни Пух», дискотека (7-10 лет).
РАСПИСАНИЕ АКТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ (от 3-х до 13-ти лет): 16.09.2018
11:00 – 11:45: агентство праздников «Винни Пух», анимация «Микки и Минни Маус» (3-6 лет);
12:00 – 12:45: агентство праздников «Винни Пух», мыльное шоу (3-10 лет);
12:00 – 12:45 агентство праздников «Винни Пух», квест Джека Воробья (6-10 лет);
13:00 – 13:45: агентство праздников «Винни Пух», дискотека (5-8 лет);
14:00 – 14:45: агентство праздников «Винни Пух», анимация «Фиксики» (3-6 лет);
15:00 – 15:45: агентство праздников «Винни Пух», поролоновое шоу «Maincraft» (3-8 лет);
15:00 – 16:00 семейный клуб «Сказка», пиратский квест (7-13 лет).
16:00 – 16:45: семейный клуб «Сказка», анимация «Тролли» (3-6 лет);
17:00 – 17:45: семейный клуб «Сказка», анимация «Щенячий Патруль» (3-6 лет);
18:00 – 18:45: семейный клуб «Сказка», анимация «Зверополис» (3-6 лет);
19:00 – 19:45: семейный клуб «Сказка», дискотека (7-10 лет).
*Указанные возрасты в расписаниях — условные рекомендации. Все мероприятия (кроме квестов) пройдут в помещении. Количество участников ограничено. Просьба приходить на программу за 10-15 минут. Присутствие взрослых в качестве зрителей возможно. Помимо активных мероприятий для детей будут организованы мастер-классы по рукоделию.
Детальная информация по фестивалю:
+7 978 200 12 64
Детям до 6-ти лет вход на фестиваль свободный.
Стоимость посещения 1-го фестивального дня для взрослых – 99 руб.
Рекомендуем приобретать заранее входные билеты на 2 дня.
Точки продажи билетов на фестиваль 15-16.09:
— кафе «Вкус Жизни», ул. Айвазовского, 7 (+7 978 816 888 7);
— кафе Bon Appetit, ул. Ленина, 28 (+7 978 816 888 6);
— кафе 43/12, ул. Орджоникидзе, 43/12 (+7 978 818 43 78);
— фитнес-клуб GO!Sport, ул. Орджоникидзе, 41 (+7 978 740 999 8);
— при входе на фестиваль в дни проведения.
Добраться на фестиваль можно на личном автомобиле (количество парковочных мест ограничено), на городском транспорте (маршрут №15) и на автобусе от фестиваля (проезд бесплатный, курсирование по расписанию).