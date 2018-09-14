Семейный пикник «Эклектика»: полное расписание всех мероприятий

15-16 сентября состоится первый двухдневный семейный фестиваль на берегу Черного Моря от компании «Эклектика» (Героевское, пансионат Dancing Village, ул. Галины Петровой, 118 а)!
Детальная информация по фестивалю: https://vk.com/picnickerch +7 978 200 12 64.
Детям до 6-ти лет вход на фестиваль свободный. Стоимость посещения 1-го фестивального дня для взрослых – 99 руб.
Рекомендуем приобретать заранее входные билеты на 2 дня.
Точки продажи билетов на фестиваль 15-16.09:
— кафе «Вкус Жизни», ул. Айвазовского, 7 (+7 978 816 888 7);
— кафе Bon Appetit, ул. Ленина, 28 (+7 978 816 888 6);
— кафе 43/12, ул. Орджоникидзе, 43/12 (+7 978 818 43 78);
— фитнес-клуб GO!Sport, ул. Орджоникидзе, 41 (+7 978 740 999 8);
— при входе на фестиваль в дни проведения.
Добраться до фестиваля можно на личном автомобиле (количество парковочных мест ограничено), на городском транспорте (маршрут №15) и на автобусе от фестиваля (проезд бесплатный, курсирование по расписанию).