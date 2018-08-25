Семейный клуб «Сказка» открыл свои двери для детей и их родителей!

Недавно семейный клуб «Сказка» провел день открытых дверей для всех желающих. В этот день родители пришли узнать, что это за клуб, какие есть кружки и конечно же получить подарки!

Руководитель «Сказки» Елена МИХАЙЛЕНКО отметила, что люди, которые работают в этом центре, очень любят детей.

Для всех ребят, которые посетили открытие, были проведены прекрасные анимационные программы: малышей развлекали феечки, среднюю группу – миньоны, а вот старших забрали тролли, только не злые, а добрые, сказочные тролли.

А еще для деток накрыли большой сказочный фуршет со сладостями, так что после развлечений они могли подкрепить свои силы разными вкусностями!

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