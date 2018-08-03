Семилетняя керчанка стала мини-мисс Крыма

Юная красавица из Керчи Мария НАУМОВА завоевала титул MINI MISS BEAUTY of Crimea 2018 на всекрымском конкурсе красоты и талантов от модельного агентства «Королевский день».

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Финал конкурса прошел в Евпатории 28 июля. За звание мини-мисс боролись участницы из Симферополя, Алушты, Евпатории, Сак и Керчи. По итогам победительницы различных номинаций получили заветные короны и право представлять Крым на всероссийских и международных конкурсах красоты и талантов, а также возможность участвовать в значимых для полуострова культурных проектах.

Мы от души поздравляем юную керчанку, которую по праву можно назвать Первой красавицей нашего полуострова!

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