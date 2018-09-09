«Сердце» Керчи пострадало: стихия или вандализм?

Конструкция «Я люблю Керчь» опять повреждена.

Декоративная конструкция на городской набережной не раз была повреждена руками вандалов. Но в этот раз керчане предполагают, что во всем виновата стихия.

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Вчера погода решила преподнести керчанам шквалистый ветер, шторм и дождь. Бушующая стихия повредила сотни деревьев, металлические конструкции и просто испортила керчанам праздник.

Сегодня в городе начались работы по ликвидации последствий урагана в Керчи.

Фото: соцсеть

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