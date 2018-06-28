Серьезная авария на Нижнем Солнечном: на ШГС снова пробка

В Керчи перед железнодорожным переездом на Нижнем Солнечном произошло ДТП. Одна из машин вылетела на обочину.

Две легковушки столкнулись перед железнодорожным переездом на Шоссе Героев Сталинграда. Удар был настолько сильным, что один из автомобилей вылетел на обочину и «запрыгнула» на светоотражающие столбы.

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Реверсивное движение на дороге регулируют сотрудники ГИБДД. Образовалась большая пробка. О пострадавших не сообщается.

Если у вас что-то случилось, сообщите об этом в соответствующую службу. Все важные номера Керчи вы найдете по ссылке: Полезные телефоны Керчи.

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