Сергей АКСЕНОВ: качество обслуживания пассажирских перевозок оставляет желать лучшего

На своей официальной странице в социальной сети Facebook глава Республики Крым Сергей АКСЕНОВ рассказал о прошедшем межведомственном совещании, на котором обсудили вопросы организации регулярных перевозок на территории Республики Крым.
Как указал чиновник, тем для обсуждения по данному направлению накопилось немало. В частности, это касается вопросов, связанных с претензиями граждан к качеству пассажирских перевозок, и вопросов, которые недорабатывают органы власти.
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«К сожалению, на сегодняшний день качество обслуживания пассажирских перевозок оставляет желать лучшего. Так, в мой адрес на страницу в Facebook поступило обращение крымчанки, которая в деталях описала одни из наиболее острых проблем, начиная от прекращения сотрудничества «Крымавтотранса» с сервисом продажи автобусных билетов онлайн «Госавтобус», лишив возможности пассажиров совершать покупку удобным для них способом, заканчивая введением платы в размере 20 руб. в случае, если билет на автобус куплен не на той автостанции, от которой планируется отправка автобуса, и другие, включая хамство водителей и т.д», — пишет Сергей АКСЕНОВ.
Глава Крыма пишет, что подобные случаи вызывают целый ряд вопросов как к Министерству транспорта Республики Крым, так и к надзорным органам.
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Еще одна проблема, на которую указывает чиновник, — безбилетные пассажиры, которые занимают места в автобусе после договоренности с водителем.
«К сожалению, это означает, что у нас половина экономики находится в тени. Из чего следует вывод – власти Крыма не понимают реальных доходов от данного направления, поскольку все подсчеты не соответствуют реальности», — констатирует Сергей АКСЕНОВ.
В качестве итога своего сообщения Сергей АКСЕНОВ пишет, что в течение недели Министерство транспорта совместно с профильными структурами должны проработать каждый вопрос и доложить о проведенной работе.
«Наша задача – найти баланс взаимоотношений, при котором и пассажиры будут удовлетворены качеством обслуживания, и у перевозчика будут деньги на развитие своего бизнеса», — подытожил чиновник.