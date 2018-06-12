Сергей АКСЕНОВ: Крымский мост — визитная карточка Крыма

Сегодня вся страна празднует День России. Жителей страны и Крыма поздравляет глава Республики Сергей АКСЕНОВ.

Поздравление от чиновника опубликовано на сайте правительства Республики.

Сергей АКСЕНОВ в своей поздравительной речи говорит о том, что День России — это праздник национального единства, гражданского мира и согласия в нашем Отечестве. Он знаменует собой преемственность и неразрывность тысячелетней истории государства Российского.

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Также глава Крыма упоминает Крымский мост, трассу «Тавриду», международный аэропорт «Симферополь» и Таврическую ТЭС.

«Визитными карточками нового Крыма стали Крымский мост, Международный аэропорт «Симферополь», строящаяся трасса «Таврида» и Таврическая ТЭС», — говорит Сергей АКСЕНОВ.

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