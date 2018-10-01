Сергей Аксенов о снижении цен: «Ожидать глобальных изменений не стоит»

Глава Крыма считает, что на цены в Республике запуск грузового движения по Крымскому мосту особо не отразится.

Сегодня по Крымскому мосту было открыто движение грузового транспорта. В связи с этим, жители полуострова ждали обещанного снижения цен на продукты и прочие товары.

Сергей АКСЕНОВ сразу дал понять крымчанам, что глобальных изменений в ценовой политике на полуострове не произойдет:

«Безусловно, многих крымчан беспокоит вопрос ценовой политики в связи с этим событием, тем не менее стоит понимать, что до тех пор, пока не будет открыт железнодорожный переезд, ожидать глобальных изменений не стоит».

Глава Республики отметил, что железная дорогая – самый дешевый и удобный вид транспорта, который обеспечит быструю доставку любых грузов по сходной цене.

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Если сравнить затраты на перевозку грузов через паромную переправу (около 40 000 рублей в одну сторону за 1 машину) и на топливо для проезда по Крымскому мосту ( расстояние в 20 км), не трудно догадаться, что затраты на логистику значительно снизились.

Именно поэтому крымчане ждут снижения цен, которые станут показателем эффективности и заинтересованности властей Республики.

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