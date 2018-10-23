Сергей Аксенов о сообщниках Рослякова (ВИДЕО)

В ходе пресс-подхода Глава Республики ответил на самый главный для многих сегодня вопрос — был ли стрелок один?

Уже почти неделю, после трагедии в Керченском колледже, в сети ходит различная информация о возможных сообщниках керченского стрелка . Были опубликованы видео материалы с камер наблюдения, показаны самые ужасные кадры массового убийства. Но слухи и домыслы людей только еще больше сеяли страх и сомнения:

«Не надо питаться слухами с точки зрения того, что было 10-15 стрелков. На территории колледжа убийца действовал один. Готовил ли его кто-то, помогал готовить — это отдельно по ситуации. Точно это не бандгруппа и если кто-то и был , то персонально это выяснят и информация эта будет доведена. И я прошу граждан ориентироваться только на официальные источники. Я никогда не врал и информацию буду доводить до граждан соответствующую реалиям», — заверил Сергей АКСЕНОВ.

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Сейчас во всех образовательных учреждения все еще работают сотрудники Росгвардии. Глава Крыма отметил, что пока нет срока, когда силовиков снимут с постов охраны.

Что известно о сообщниках керченского убийцы

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