Сергей АКСЕНОВ поручил за неделю разобраться с пробками на керченской трассе

Глава Республики Крым поручил органам власти Крыма, совместно с ГИБДД и местной администрацией разобраться с огромными пробками возле Феодосии на трассе Керчь-Симферополь в течении недели. Об этом Сергей АКСЕНОВ заявил журналистам РИА Новости Крым.
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«Виталий Германович НАХЛУПИН вместе с местными властями и ГИБДД проводили совместную системную работу: поднимали квадрокоптер, определяли, какие сделать зоны, какие запрещающие знаки поставить, как ограничить повороты. Потому что там есть ряд точек, в которых происходит скопление автотранспорта, включая железнодорожный переезд», – рассказал глава РК.
По его словам, НАХЛУПИН должен представить СМИ совместно должен представить план действий, который поможет избежать постоянных пробок.