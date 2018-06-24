Сергей АКСЕНОВ поздравил крымских выпускников

В Керчи, как и во всем Крыму, проходят выпускные вечера. Одиннадцатиклассники, стоя на пороге взрослой жизни, прощаются с учителями и друзьями.

День прощания со школой — важный момент в жизни каждого человека. Глава Крыма Сергей АКСЕНОВ дал свое напутственное слово вчерашним школьникам.

Читайте: Сергей АКСЕНОВ: Крымский мост — визитная карточка Крыма

«Дорогие выпускники! Поздравляю вас с окончанием школы и получением аттестата о среднем образовании! Сегодня вы делаете первый шаг в новую взрослую жизнь, первый шаг в будущее. Фундамент этого будущего заложен школой, вашими учителями и наставниками, которые щедро делились с вами своими знаниями и опытом, вашими родителями, которые мудро и терпеливо поддерживали вас на пути к успехам в учёбе, творчестве, спорте, искусстве», — написал в своем Instagram-аккаунте Сергей АКСЕНОВ.

Чиновник выразил уверенность, что крымские выпускники пронесут через многие годы чувство признательности и благодарности людям, которые учили их быть не только образованными, но и порядочными людьми, достойными гражданами нашего Отечества.

«Сегодня перед вами открыто множество дорог. Но вне зависимости от того, какую профессию и какой жизненный путь вы изберёте, именно вам предстоит внести свой вклад в развитие российского Крыма, в развитие России, свой вклад в историю успехов и достижений нашей страны», — дополнил глава Республики.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.