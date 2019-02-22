Сергей АКСЕНОВ предлагает вернуть систему ЖЭКов

Глава Крыма хочет направить в Правительство России предложение к возврату системы жилищно-эксплуатационных контор. Об этом Сергей АКСЕНОВ пишет на своей личной странице в «FACEBOOK».

«Во время моих поездок по Крыму уже не первый человек предлагает, а некоторые и настаивают, на возвращении ЖЭКов. Их проще контролировать и, как следствие, они более эффективны для самих жителей домов», — пишет глава Республики.

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Сергей АКСЕНОВ предлагает направить предложение по возврату к старой проверенной методике в Правительство Российской Федерации.