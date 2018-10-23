Сергей Аксенов рассказал о состоянии пострадавших в керченском политехе (ВИДЕО)

Известно, что сейчас в больницах находятся 47 пострадавших с травмами разной степени тяжести.
Сергей Валерьевич после общего собрания в Керченском политехническом колледже рассказал, что самая критическая точка уже позади:
«К счастью, критическую точку мы уже прошли. То есть мы больше никого потерять не должны. Конечно есть тяжелые ранения. Есть ситуации, когда люди получат инвалидность в разной степени тяжести — и это сейчас самое страшное».
Читайте: Сергей Аксенов: «Здание колледжа будет отремонтировано» (ВИДЕО)
Глава Республики выразил благодарность органам власти принимающих городов — Москва, Краснодар и другие. Все кто принимает, они полностью оплачивают проживание родителей пострадавших детей.
Сегодня все силы направлены на то, чтобы помочь людям преодолеть страх, пережить эту трагедию и вернуться в обыденную жизнь.
Состояние пострадавших в керченском колледже