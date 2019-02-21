Сергей Аксенов в Керчи: прямая трансляция (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Глава Республики Крым приехал в Керчь с рабочим визитом. В Администрации Керчи первое совещание.

Журналисты КерчьИНФО ведут текстовую прямую трансляцию.

10.45 — На совещании присутствуют представители администрации, горсовета, министр ЖКХ, глава администрации Ленинского района, начальники ГУПов.

Совещание началось с краткого обсуждения самых проблемных вопросов. Первая — состояние автопарка «Керчьгортранса». Сергей Валерьевич считает сложившуюся ситуацию крайне неприемлемой. Он принял твердое решение отстранить от должности заместителя главы Администрации Дилявера МЕЛЬГАЗИЕВА.

Вторая острая проблема — вывоз мусора. Глава Республики увидел ситуацию в городе.

«Город-герой достоин лучшей жизни»

Всего в Керчи нашли 3 большие свалки. Глава Администрации Сергей БОРОЗДИН обещает ликвидировать свалки до мая месяца. Но Сергей Валерьевич считает, что это слишком долго:

«Город не должен еще 2 месяца утопать в грязи»

Также большая проблема — уборка улиц:

«Я сегодня не увидел вообще никакого качества уборки».

Проблема есть даже с уборкой дорог и тротуаров. Основная причина этой проблемы — стройка. В городе работают 2 крупнейших предприятия «Стройгазмонтаж» и АО «ВАД».

«На самом деле там дело не в этих предприятиях, а субподряде. Мы работаем с Минтрансом, проверяли чтобы все выезжали с чистыми колесами. Уже вплоть до того, что перерываем дороги с карьера, чтобы не выезжали. Эти грузовики ночуют по всему городу. Мы решили совершенно бесплатно предоставить всей подвижной техники место для стоянки — наш аэропорт», — сообщил глава Адм инистрации Сергей БОРОЗДИН.

Следующая ситуация — свалка в районе кладбища. В Керчи так и не нашли место для приема ТКО.

Сергей Валерьевич отметил, что свалки не должны находиться на территории населенного пункта или города. Это касается и Керчи и Ленинского района.

Следующий вопрос — канализация и вода.

В Керчи все стоки заилены. И это далеко не все проблемы. Необходимо привести в порядок резервуары, насосы, менять систему водоснабжения.

Обсудили вопрос и решение проблемы по несостоявшейся замене водовода. Сейчас ведутся переговоры с подрядчиком, который не исполнил свои работы согласно техзаданию. Хотят урегулировать мирно вопрос с подрядчиком до марта, но сегодня в городе есть только один представитель организации и ни одной единицы техники.

Глава Республики прости быстрее решить вопрос даже если потребуется привлечь органы.

«Подрядчиков будем сажать».

Следующий вопрос — работа управляющих компаний и капитальный ремонт.

В Керчи еще есть МКД без управления. Всего 128 домов. Но уже идет процесс определения организации.

145 под «КП Аршинцево» тоже фактически находятся без управления. Предприятие в стадии банкротства. Администрация Керчи хочет добиться реабилитации МУПа. Но сейчас ситуация не устраивает ни керчан ни главу Республики.

Вышло так, что предприятие предъявляет жильцам задолженности за непредоставленные услуги.

Глава Республики требует провести перерасчет по факту предоставленных услуг. Возможно эта задолженность значительно снизиться или ликвидируется.