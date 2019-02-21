Сергей Аксенов вернется в Керчь через 2 недели: итоги совещания (ВИДЕО)

Глава Республики подвел итоги совещания в Керчи.

Сергей Аксенов отметил, что Администрация Керчи не держит связи с горожанами:

«Ни заместители ни глава Администрации не бывают в достаточном количестве в многоквартирных домах, на придомовых территориях, моло встречаются с жителями. Все вопросы они типичные для каждого города Республики Крым и района. Аналогичные совещания уже проходили в Феодосии, в Симферополе, в Ялте и так далее. То есть уже понятны алгоритмы, понятно какие вопросы должны заслушиваться. К сожалению сегодня одни и те же грабли».

Острый вопрос с работой управляющих компаний. В частности — выставление счетов без акта выполненных работ и ведение претензионных работ с жильцами, как должниками. Недопустимая ситуация. Люди не должны платить за те услуги, которые им не предоставлялись.

«Совесть отсутствует, на мой взгляд, у тех кто имеет и хамство и свинство невыполняя работы еще требовать с граждан деньги», — отметил Сергей Валерьевич.

Всего выделено несколько острых вопросов — транспортное сообщение, здравоохранение, ремонт дорог.

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Сергей Валерьевич уверен, что за две недели ситуация поменяется, так как проблемы возникли по большей части в организационных моментах:

«Я думаю, что Администрация Керчи «подвиг» других городов повторить не захочет. Есть 2 недели, чтобы выровнять все вопросы. Да, где то нужны большие деньги, плановость приоритетность. Но большинство вопросов касается чисто организационных мамонтов»

Напомним, выездное совещание Главы начал с громкого заявления — отстранить от должности заместителя главы Администрации Дилявера МЕЛЬГАЗИЕВА из-за сложившейся ситуации в «Керчьгортрансе». Если по завершению проверки причастность к сегодняшней ситуации с автопарком не будет доказана — его вернут на должность.

Сергей Аксенов подвел итоги совещания в Керчи