Сергей Аксенов: «Здание колледжа будет отремонтировано» (ВИДЕО)

Через неделю в сохранившейся части основного корпуса колледжа уже пройдут занятия.

Сегодня в политехе в Керчи прошло первое собрание после ужасной трагедии. На встречу приехал Глава Республики Сергей Аксенов с заместителями, а также Татьяна МОСКАЛЬКОВА — уполномоченный по правам человека и гражданина в системе российских гарантий прав и свобод личности.

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Во время собрания был определен дальнейший план обучения студентов. Старшекурсников отправили на практику, это позволит уменьшить численность студентов в колледже на время ремонта поврежденного корпуса.

Сергей Валерьевич отметил, что пока Следственный комитет еще работает в здании колледжа, где произошла трагедия.

«Планировалось, что уже сегодня здание освободят. Но следователи попросили еще время до пятницы»

После завершения всех необходимых процедур Следственным комитетом, сохранившееся крыло колледжа так же будут использоваться для учебного процесса.

Также, Глава Республики рассказал журналистам, что большинство родителей, студентов и преподавателей хотят, чтобы здание колледжа восстановили для продолжения обучения.

После ремонта и модернизации статус Керченского политехнического колледжа может быть повышен.

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