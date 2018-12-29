Сергей Аксёнов открыл первый реконструированный участок «Тавриды»

Сергей АКСЕНОВ осмотрел один из четырех участков первой очереди федеральной трассы «Таврида», после чего он был открыт для движения транспорта. Об этом сообщает Риа Новости Крым.

Глава Республики Крым Сергей АКСЕНОВ дал старт движению по одному из четырех участков первой очереди федеральной трассы «Таврида», который протянулся от Симферополя до Белогорска. АКСЕНОВ осмотрел построенную под Симферополем транспортную развязку, после чего проехал по новой магистрали.

Глава Крыма поблагодарил сотрудников АО «ВАД» за качественно и своевременно выполненную работу.

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«Мы проехали на автобусе. Впечатления самые хорошие. Автобус не качает, не трусит. Дорога построена по самым современным технологиям. Это лучший подарок к Новому году для жителей и гостей полуострова», — отметил АКСЕНОВ.

Глава Крыма подчеркнул, что перед Республикой без учета федеральных трасс стоит задача к 2024 году довести более 40% региональных дорог до нормативного состояния.

Напомним, что 31 декабря рабочее движение будет запущено по всей протяженности первой очереди «Тавриды».

Кроме того, в Крыму строится федеральная трасса Симферополь – Евпатория – Мирное, которая входит в ФЦП. Планируется, что дорога будет введена в эксплуатацию уже к 2022 году