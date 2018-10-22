Сергей Аксёнов: режим ЧС в Крыму официально отменён

Режим чрезвычайной ситуации техногенного характера регионального уровня отменен.

Власти Крыма отменили режим чрезвычайной ситуации техногенного характера, который был введен после ЧП в Керченском политехническом колледже. Соответсвующий указ подписал глава Республики Крым Сергей АКСЁНОВ. Об этом сообщает Риа Новости.

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«Отменить режим чрезвычайной ситуации техногенного характера регионального уровня реагирования для органов управления и сил территориальной подсистемы Республики Крым единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, введенный распоряжением главы РК 17 октября 2018 года», — говорится в документе, опубликованном на официальном сайте крымского правительства.

Напоминаем, что ЧС была введена из-за страшных происшествий, которые произошли 17 октября. В этот день студент четвертого курса Владислав РОСЛЯКОВ устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже, в результате чего пострадали и погибли люди.

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