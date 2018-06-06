Сергей БОРОЗДИН о работе управляющих компаний в Керчи

В ходе рабочей встречи главы администрации Керчи Сергея БОРОЗДИНА с керчанами был рассмотрен вопрос о работе управляющих компаний в Керчи. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Сергей БОРОЗДИН объяснил горожанам, что содержание домов — обязанность его жильцов. В договоре с управляющей компанией, необходимо четко прописывать какие работы, в каком объеме и с какой частотой должны выполняться.

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Жильцы, в свою очередь, должны подписывать акты выполненных работ на основании проведенных работ.

В целом, работу управляющих компаний глава администрации считает неудовлетворительной. Он рассказал, что в ближайшее время планируется ряд изменений, направленный на улучшение работы сферы обслуживания многоквартирных домов.

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