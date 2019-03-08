Сергей Бороздин выразил керчанкам признательность и восхищение

Глава администрации Керчи Сергей БОРОЗДИН искренне поздравляет всех девочек, девушек и женщин с праздником весны – с Международным женским днем. Свое поздравление он разместил на личной странице в социальной сети «Facebook».

«8 марта — прекрасный повод еще раз выразить вам признательность и восхищение!» — пишет БОРОЗДИН.

Сергей Вадимович желает керчанкам счастья, улыбок, здоровья, профессиональных успехов, семейного благополучия, чтобы мечты сбывались, а сердце всегда было спокойно за близких и родных людей.

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«Вы – наша опора в жизни. Заботливые и внимательные мамы, жены, бабушки, дочери и сестры, верные спутницы жизни. В семье – вы надежный тыл, хранительницы домашнего очага. На работе – большие труженицы, ответственные коллеги. Современные женщины, Вы целеустремленно и умело возглавляете ведомства и предприятия, занимаетесь бизнесом, служите в правоохранительных органах, учите детей, лечите больных, работаете на заводах, в цехах, в коммунальных предприятиях. С каждой ролью, подаренной вам судьбой, Вы справляетесь на «отлично». При этом Вы всегда очаровательны, полны энергии и оптимизма, наполняете жизнь окружающих добротой, красотой и нежностью, делая счастливыми тех, кто рядом с вами», — добавил БОРОЗДИН.

По его словам, мужчины готовы совершать поступки, добиваться высот в карьере и в жизни, потому что всегда чувствуют поддержку, понимание и веру со стороны любимых женщин. «Спасибо за то, что украшаете нашу жизнь и наполняете ее смыслом».