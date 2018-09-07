Серьёзное ДТП в Крыму: сгорела машина и госпитализированы 4 человека (ВИДЕО)

Серьезная авария произошла вчера вечером на трассе «Симферополь-Ялта».

Серьезная авария произошла вчера вечером в районе Марьино, на самом въезде в Симферополь со стороны Ялты. Об этом сообщают очевидцы ДТП.

В результате столкновения двух иномарок, один из автомобилей выехал за пределы проезжей части на тротуар и завис на бетонном парапете, зацепив дорожный столб. Вторая машина сгорела дотла.

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Сотрудники МЧС России по Республике Крым установили, что виновниками катастрофы являются автомобили «Kia Sorento» и «Daewoo Nexia».

По прибытию на место ДТП спасатели незамедлительно приступили к тушению автомобиля.

В результате ДТП пострадало 4 человека. Из автомобиля «Daewoo» пострадавшими оказались водитель и два пассажира. Из автомобиля «Kia» пострадал водитель — 70-летний мужчина.

После деблокации все пострадавшие были доставлены в Симферопольскую клиническую больницу скорой медицинской помощи №6 для дальнейшей госпитализации.

Причины и обстоятельства происшествия выясняют эксперты.

Страшное ДТП в Крыму: пострадали 4 человека

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