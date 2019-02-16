Вершину горы Эльбрус украсит флаг Керчи

Керчанин готовится к восхождению на гору Эльбрус.

На этой неделе в рамках проекта «Виртуальная приёмная» глава администрации Керчи Сергей БОРОЗДИН на своей личной странице в социальной сети «Facebook» ответил на ряд вопросов, волнующих керчан, а кое-кому даже оказал поддержку.

Один из жителей города-героя сообщил, что с 1 по 10 мая он в составе группы из 12 человек собирается покорить вершину горы Эльбрус. Керчанин очень хотел бы, чтобы флаг нашего города был поднят вместе с путешественниками на вершину, и в день Великой Победы стал украшением высот Кавказа и подарком для ветеранов. Для этого он попросил флаг Керчи у Сергея БОРОЗДИНА.

Видео- и фотоотчёт керчанин пообещал выслать прямо с высоты Эльбруса.

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Главу администрации Керчи, видимо, вдохновило предстоящее мероприятие, и на просьбу керчанина он просто не мог ответить отказом:

«По возможности, заберите флаг города-героя Керчи. Уверен, он поможет вам покорить вершину Эльбруса».