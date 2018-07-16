Шаг в будущее: ученые КФУ получили 9 млн. рублей на разработку полимеров

Сотрудники кафедры общей и физической химии Таврической академии Крымского федерального университета получили грант в размере 9 миллионов рублей. Они получили грант междисциплинарного конкурса Российского фонда фундаментальных исследований на разработку новых металл-органических полимеров. Об этом сообщила пресс-служба университета.

Ученые заявили, что полимеры – это большой шаг в будущее. Они планируют применять свои разработки в электронике и медицине. Это поспособствует ранней диагностике рака с помощью трехмерного голографического изображения, которое они смогут проецировать с помощью новых разработок.

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«Исследования в области металл-органических координационных полимеров демонстрируют быстрые темпы развития. С их помощью мы можем создавать функциональные материалы с заданными характеристиками», — цитирует пресс-служба КФУ слова руководителя проекта профессора Алексея ГУСЕВА.

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