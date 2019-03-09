Шесть дорог в Керчи отремонтировали по требованию прокурора

Прокуратура Керчи понудила органы местного самоуправления отремонтировать дорожное полотно на улицах города. Об этом сообщила исполняющая обязанности прокурора города Керчи Юлия ТАРАВАЯ.

В минувшем году в суд было направлено 14 исковых заявлений о ремонте дорог в Керчи. После прокурорского вмешательства было приведено в надлежащее состояние дорожное покрытие по шести улицам: Куль-Обинское шоссе, Горьковский мост, Марата, Комарова, Ломоносова, Самойленко.

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В сфере обеспечения безопасности дорожного движения прокуратурой города было выявлено 90 нарушений, для устранения которых внесено 24 представления, к дисциплинарной ответственности были привлечено 57 должностных лиц.