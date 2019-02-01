Шесть очагов горения обнаружено на пылающих танкерах в Черном море

На двенадцатый день пожара на танкерах «Кэнди» и «Маэстро» все еще бушует огонь. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.

«Насчитали шесть очагов горения. Это по визуальным оценкам – по дыму, языкам пламени. Как минимум следы горения точно зафиксированы», — говорится в сообщении ведомства.

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Ранее Росморречфлот сообщал, что транспортировка судов, ныне стоящих на якоре в Черном море, будет возможна только после полного выгорания топлива и последующего обследования танкеров.