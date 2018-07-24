Шестилетнему ребенку устроили унизительный «допрос» в Аджимушкае

Недавно в одном из самых знаковых мест Керчи — Аджимушкайских каменоломнях — побывал депутат Совета муниципального образования Славянский район Краснодарского края. И, вопреки своим ожиданиям, он стал свидетелем унизительного отношения к маленьким гостям мемориала.

Александр ЧУПРИНА не смог пройти мимо недостойного поведения одной из сотрудниц музея. Контролер входных билетов Дарья АТРОШЕНКО не пропустила на выставку семью с двумя детьми, засомневавшись в праве младшего ребенка бесплатно посетить экспозицию. Не удовлетворившись подтверждением 6-летнего возраста сына от мамы и бабушки, она начала довольно агрессивно допрашивать самого ребенка.

«Это превышение всех мыслимых моральных и этических устоев!» — выражает свое возмущение краснодарский депутат. На его глазах ребенка, собиравшегося познакомиться с героической историей своей страны, довели до слез, после чего он наотрез отказался идти на экскурсию, и семье пришлось отправиться в каменоломни без него и бабушки, которая осталась с внуком.

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Как выяснил позже Адександр ЧУПРИН, который задался целью разрешить ситуацию и пресечь подобные случаи в дальнейшем, дети вместе с родителями приехали в Керчь из далекого Челябинска и в обозримом будущем им вряд ли вновь представится возможность посетить героический мемориал нашей земли.

Депутат попытался связаться с директором музея, Сергеем МАНЬКО, однако тот не был на своем рабочем месте, а номер его телефона сотрудники музея давать чиновнику отказались. По мнению Александра Александровича, именно от директора зависит и поведение сотрудников, и многие другие детали обслуживания, в Аджимушкае представленные в самом неприглядном виде. Так, у посетителей нет возможности спрятаться от дождя, а туалет при музее депутат красноречиво назвал «отвратительнейшим и знаменитейшим» — действительно факт, известный практически всем керчанам.

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Депутат остался крайне недоволен ситуацией в Аджимушкайских каменоломнях и твердо решил не закрывать на это глаза и не пускать историю на самотек. Он намерен обращаться к Президенту Российской Федерации Владимиру ПУТИНУ и премьер-министру — благо, у него есть подобные полномочия — с предложением: в рамках идеи патриотического воспитания юных граждан России сделать все патриотические музеи и выставки бесплатными для школьников и запретить столь унизительное обращение с ними. Кроме того, всех сотрудников культурных учреждений, которые посещают дети, необходимо направить на специальное обучение, чтобы в будущем у наших детей не пропадало желание приобщаться к культуре своей Родины.

Редакция КерчьИНФО разделяет возмущение нашего краснодарского гостя и тоже примет активное участие в поиске ответов на вопросы, заданные депутатом, — их, кстати, оказалось очень много. И в самое ближайшее время мы расскажем о том, что предпримет Александр ЧУПРИНА, и как на этот возмутительный случай отреагируют «сверху».

Александр ЧУПРИНА рассказал о возмутительном случае в Керчи сайту КерчьИНФО

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