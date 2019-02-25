Шестилетняя воспитанница школы «АмаКИДС» взяла 2 место на Олимпиаде по ментальной арифметике (ВИДЕО)

Милана КАПЛЕВСКАЯ была единственной представительницей из Керчи.

10 февраля в Краснодаре прошла Южно-Российская межрегиональная Олимпиада по ментальной арифметике «АмаКИДС- 2019». В ней принимали участие 100 детей из разных городов России — Краснодар, Ростов-на-Дону, Анапа, Сочи и другие города Южного округа.

Из Керчи была всего одна представительница — 6-летняя воспитанница школы ментальной арифметики «АмаКИДС» Милана КАПЛЕВСКАЯ.

Керчанка в первом туре в своей группе набрала самый высокий бал и прошла в финал. Участникам в течение 10 минут необходимо было решить как можно больше примеров с однозначными, двузначными, трехзначными и четырехзначными числами. Милана набрала 131 бал.

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В финале она посчитала 10 двузначных чисел на скорости 0,6 секунды!!! Она заняла второе почетное место.

Также девочка приняла участие в творческом конкурсе. Здесь она решала примеры и одновременно отвечала на блиц опрос по столицам стран мира. Всего Милана знает столицы более 200 стран и не останавливается на достигнутом. Керчанка развивается каждый день. Помимо занятий дома с мамой она посещает школу ментальной арифметики, которая способствует развитию интеллекта.

Следующая вершина, которую Милана планирует покорить — Международный чемпионат по ментальной арифметике в Сочи (23-24 марта).Мы поздравляем девочку уже с заслуженной победой и желаем удачи на следующих соревнованиях.

А пока предлагаем посмотреть видео, где Милана с легкостью справляется с заданиями, которые даже многим взрослым не по силам.

Керчанка взяла серебро на Олимпиаде по ментальной арифметике