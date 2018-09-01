Школа №5 отпраздновала 1 сентября (ВИДЕО)

Сегодня торжественный и важный день в жизни каждого школьника — День знаний. А у первоклассников — ещё и начало нового, более сложного этапа жизни — школьные годы.

Несмотря на то, что сегодня суббота, праздник состоялся вовремя. Маленькие мальчики в костюмах и девочки с бантиками радуют взгляд, а старшеклассники, собравшиеся в небольшие группы, наконец, встретились после школьных каникул и активно обсуждают новости и делятся друг с другом впечатлениями от прошедшего лета.

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В этот праздничный день ярко сияет солнышко и птички поют чудесные песни: всё для того, чтобы радовать гостей мероприятия.

Команда КерчьИНФО поздравляет учеников школы № 5 с Днём знаний и желает лёгкой учёбы, высоких отметок и успехов в новом учебном году!

Торжественная линейка в школе № 5. ВИДЕО

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