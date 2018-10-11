Школьники и студенты Керчи примут присяги

13 октября в 10:00 первокурсники Керченского государственного морского технологического университета будут торжественно посвящены в курсанты. Мероприятие пройдет на площади имени Ленина. В этом году впервые ребятам будут вручены похвальные листы и право находиться на доске почёта. Новоиспеченные курсанты примут поздравления от руководства города и представителей одной из ведущих немецких крюинговых компаний.

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13 октября в 11:00 в «Центре детского и юношеского творчества», расположенном по улице Кирова, 89, более 120 школьников Керчи, Щелкино и Ленинского района примут присягу членов военно-патриотического клуба «Юный друг пограничника». Инициаторами создания клубов выступили Крымская региональная общественная организация «Союз пограничников «Солдаты границы» и Служба в городе Керчи Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

14 октября в честь праздника Покрова Пресвятой Богородицы пройдет посвящение в кадеты казачьего военно-патриотического клуба «Грифон», который создан при Хуторском казачьем обществе «Керчь Еникальское». Мероприятие пройдет в 12:00 в клубе, расположенном по адресу: город Керчь, улица Энгельса, 1.

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16 октября на водной станции ДОСААФ пройдет церемония торжественного посвящение в учащиеся Керченского морского технического колледжа. Начало мероприятия в 09:00.