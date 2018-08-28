Школы Керчи попали в список худших

Школы Керчи, Ленинского района и еще нескольких регионов Крыма попали в список худших по соответствию требованиям пожарной безопасности.

Сегодня в Симферопольском информационном центре МИА «Россия Сегодня» состоялась пресс-конференция на тему: «Пожарная безопасность учебных заведений Республики Крым и основные аспекты обучения детей основам безопасности жизнедеятельности», на которой подвели итоги проверки учебных заведений на соответствие необходимым требованиям. Об этом сообщили в Крымском информационном агентстве.

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В ходе проверки стало известно, что более 200 крымских школ имеют ряд проблем, связанных с обеспечением противопожарной безопасности.

«Все школы на территории Республики Крым приняты к новому учебному году. Однако есть небольшие проблемы в 212 объектах на территории республики. Существуют проблемы по пожарной безопасности. Основные вопросы – это отсутствие систем противопожарной защиты либо их нерабочее состояние, отсутствие систем оповещения об эвакуации людей, а также огнезащитной обработки конструкций», – рассказал и. о. заместителя начальника Главного управления МЧС России по Республике Крым Александр КОЗИНЕЦ.

Кроме того, по его словам, на некоторых объектах отсутствуют системы наружного противопожарного водоснабжения. КОЗИНЕЦ отметил, что это касается особенно сельских регионов.

«Хуже всего обстоит дело в Ленинском районе, Керчи, есть небольшие замечания по Ялте, Судаку и так далее», – отметил он.

КОЗИНЕЦ добавил, что до 2021 года данный вопрос будет решён. По его словам, в течение этого периода будут действовать компенсирующие мероприятия – созданы добровольные пожарные дружины, удвоен первичный запас средств пожаротушения и другие.

Всего, по его словам, 373 школы Крыма (больше 70%) оборудованы системами противопожарной защиты, автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения и управления эвакуацией людей.

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