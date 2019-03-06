Школы Керчи оградят 3D-заборами от террористов

Проекты по обнесению заборами уже подготовлены по 9 учебным заведениям, но есть некоторые сложности. Об этом сообщает на своей личной странице в «FACEBOOK» глава муниципального собрания города Керчи Николай ГУСАКОВ.

В Керчи было проведено межведомственное совещание по вопросу установки периметральных ограждений в общеобразовательных учреждениях города. Решение обнести заборами учебные заведения принято в рамках обеспечения антитеррористической защищенности школ города по предотвращению свободного доступа на их территорию.

«По словам начальника управления образования проекты по обнесению периметральными ограждениями уже есть по 9 учебным заведениям. В двух из них уже готовы приступать к проведению монтажных работ. Представитель подрядной организации показал собравшимся, как будут выглядеть ограждения – это будет 3D-забор», — рассказал Николай ГУСАКОВ.

Читайте: В Крыму наблюдается тенденция нарастания террористических угроз

Но ряд директоров учебных заведений высказали свои соображения на этот счет. Не во всех школах территория и объекты, с которыми они соседствуют, близость к дорогам общего пользования, а также памятные знаки позволяют провести подобные работы по установке ограждений.

«Все эти проблемные вопросы необходимо решать в индивидуальном порядке», — заявил Гусаков.

Он подчеркнул, что в этих целях создана комиссия, в состав которой входят представители горсовета, администрации Керчи, управлений образования, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, градостроительства, архитектуры и рекламы, ФСБ и Росгвардии. Эта комиссия определит дальнейший алгоритм действий в каждом отдельно взятом случае.