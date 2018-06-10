Шоссе героев Сталинграда дождалось ремонта, а керчане — огромной пробки в выходной

Есть вероятность, что керченское шоссе героев Сталинграда отпразднует День России с новым асфальтом. Или же с одной срезанной полосой — это зависит только от скорости ремонтных работ, которые начал здесь подрядчик трассы «Таврида».

Сегодняшний выходной удивил керчан внушительной пробкой на шоссе героев Сталинграда — она образовалась из-за ремонта дороги и организованного в связи с этим реверсивного движения.

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На данный момент рабочие сняли асфальтовое покрытие с одной полосы дороги от остановки «Пенсионный фонд» до железнодорожного переезда у «Телецентра». Работы продолжаются, поэтому есть вероятность, что ремонтируемая часть протянется до «Партизанского» и охватит весь проблемный участок, который много лет вызывает возмущение керченских водителей.

А завтра утром керчан с большой вероятностью снова ждет пробка, так что лучше планировать свой маршрут заранее и с учетом обстановки на дорогах.

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