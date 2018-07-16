Штормовое предупреждение в Крыму: последствия непогоды (ВИДЕО)

В прошедшие выходные на территории Крыма действовало штормовое предупреждение. Жителей и гостей полуострова уведомляли о грядущих ливнях, грозах и шквалах.

Синоптики предрекали непогоду и в Керчи. Однако, вопреки прогнозам, в городе было солнечно и жарко.

В то же время по отношению к некоторым другим крымским городам метеорологи оказались правы. Так, ливневый дождь прошел в пгт Гурзуф. Последствия непогоды в этом населенном пункте по своему масштабу напомнили недавние последствия ливня в Керчи.

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В связи с ливнем Гурзуф затопило.

Потоп в Гурзуфе. Видео

Видео: соцсети

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