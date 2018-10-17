На железнодорожных подходах к Крымскому мосту ставят акустические экраны (ВИДЕО)

Акустические экраны устанавливаются на участках сопряжения Крымского моста с железнодорожными подходами к нему с двух берегов. Формируются сплошные шумопоглощающие стенки длиной почти 410 и 480 метров со стороны Керчи и Тамани соответственно. Они обеспечат защиту окружающей среды от шума хозяйственных составов, с помощью которых строится железная дорога, и снизят шумовую нагрузку от грузового и пассажирского транспорта после открытия движения поездов в декабре 2019 года.Об этом сообщает инфоцентр «Крымский мост».

Экраны состоят из специальных трехслойных панелей с плитами из минеральной ваты, которая поглощает звуки. Тип шумовой защиты выбран исходя из расчетной интенсивности движения, скорости составов, параметров движения воздушных масс, рассеивания звука и его преломления от близлежащих строений. Все необходимые расчеты были проведены на этапе подготовки к строительству и согласованы с Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

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«Снизить шумовую нагрузку также позволит применение рельсовых плетей повышенной длины и, соответственно, минимальное количество стыков на дороге, — рассказал заместитель гендиректора по инфраструктурным проектам компании «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» Леонид Рыженькин. – Работа по укладке рельсов на подготовленных для этого участках моста идет с лета текущего года. Железнодорожники продвигаются последовательно со стороны таманского берега. На данный момент уложено 6 из 38 км верхнего строения пути двухпутной железной дороги через Керченский пролив».

На мосту укладываются термоупрочненные рельсы типа Р65 российского производства. Они поставляются на звеносборочную базу на Таманском полуострове, где соединяются со шпалами. Готовые рельсошпальные решетки перевозятся хозяйственными составами на мост, к месту укладки, по железнодорожному подходу.

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40-километровый подход соединит мост с транспортной системой материковой России через станцию Вышестеблиевская. Верхнее строение пути на этой трассе готово в полном объеме. Собрано и уложено 163 стрелочных перевода, установлено свыше 2500 опор и металлических стоек контактной сети. Степень готовности искусственных сооружений, включая мосты и путепроводы, – от 95 до 100 %. На объекте занято более 180 инженеров, 1200 рабочих и свыше 200 единиц техники.

На другом берегу, со стороны Крыма, ведется строительство двухпутного железнодорожного подхода к мосту длиной 18 км. Одновременно по всей длине трассы выполняется комплекс запланированных работ – от переустройства коммуникаций и линий связи, строительства искусственных сооружений до устройства земляного полотна и насыпи под будущую дорогу. На объект начали поступать первые партии шпал. На готовых участках земляного полотна ведется подготовка к раскладке шпал для последующих работ по формированию верхнего строения пути.

Подходы заработают синхронно с Крымским мостом в декабре 2019 года. Для того, чтобы обеспечить бесперебойное передвижение составов по полуострову до Севастополя, предприятие «Крымская железная дорога» проводит модернизацию существующей инфраструктуры. С 2014 года капитально отремонтировано более 250 км пути: проведена замена рельсошпальной решетки и стрелочных переводов. К моменту запуска движения по мосту планируется привести в порядок еще порядка 150 км железной дороги.

Установка экранов на железнодорожных подходах к Крымскому мосту. Видео

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