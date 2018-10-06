Сила есть – ума не надо: в Молодёжном парке украли бетонный шар

Вчера ночью в Молодёжном парке украли с подставки бетонный шар. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

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Бетонный шар обнаружили уже утром возле остановки Дружба. Видно для «горе-грабителей», а точнее очередных вандалов, он оказался слишком тяжелый. На вопросы «как?» и «зачем?», даже если вандалов поймают, мы вряд ли получим внятный ответ.

Пользователи социальной сети удачно подметили, что украсть бетонный шар было только половиной дела, а вот доставить его до места назначения совсем другим. Как раз со второй половиной задания вандалы и не справились. Это можно понять по шару, который лежит на краю проезжей части. Хотя возможно, им просто надоело его «нести».

КерчьИНФО напоминает, что это не первый случай, когда Молодёжный парк страдает от вандалов. Ещё в середине июля мопедисты-вандалы испортили новое покрытие баскетбольной площадки. Вандалов довольно быстро удалось обнаружить и привлечь к ответственности.

Фото из социальных сетей

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