Сильное задымление в Щелкино: снова пожар?

Пожарные незамедлительно выехали на место происшествия.

Вчера в 16:28 оперативному дежурному пожарной охраны поступило сообщение о том, что в небольшом городке Щелкино Ленинского района в подъезде дома наблюдается задымление. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Республике Крым.

К месту вызова немедленно направились пожарные.

По прибытии огнеборцы обнаружили, что причиной сильного задымления является горение дверного полотна. Огонь был в считанные минуты локализован и ликвидирован. К счастью, никто из жильцов дома не пострадал и в медицинской помощи не нуждался.

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Напомним, что днём 12 января в Щелкино горел многоэтажный дом. Рабочие, которые ремонтировали крышу, нарушили правила пожарной безопасности и допустили взрыв газовых баллонов.