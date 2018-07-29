Сильные ливни затопили Чистополье

Вчера на Чистополье обрушился сильный ливень. Сильный дождь, с резкими порывами ветра, начался с самого утра и особенно усилился в
районе обеда. Не утихая, ливень продолжался до позднего вечера.
Читатель Керчь ИНФО прислал фотографии затопленного двора и написал что вчера дождь шел с самого утра. По словам местного жителя, на поселок выпало такое количество осадков, что многие приусадебные хозяйства скрылись под слоем воды. Ливень закончился около 20.00 часов вечера.
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Напомним, синоптики обещают сегодня ухудшение погодных условий, возможны ливни, шквал и грозы.