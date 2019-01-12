Сильный паводок на востоке Крыма отрезал село от внешнего мира

Сегодня в Крыму дорогу, которая соединяет село Кирово Ленинского района с другими населёнными пунктами размыло водой, вследствие чего она стала непреодолимой для легковых машин. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.
Вода, вышедшая из берегов реки, затопила дорогу, которая ведет к селу Кирово.
«Потопом в Ленинском районе отрезало деревню от внешнего мира», — подписал один из очевидцев фотографию, на которой видно, как тающий снег размыл дорогу, которую не могут проехать автомобили.
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Пока пользователи социальных сетей шутили, что пора строить ковчег, еще один сообщил, что «вода из Кирово перекочевала в соседнее село Красногорка на мост и покрыла его бурными и глубокими потоками».
Стоит отметить, что в каждом из указанных сел проживают более 800 человек.