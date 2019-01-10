Ситуация на дорогах и тротуарах Керчи сегодня

Во дворах Керчи заметили коммунальщиков.

Этим утром природа сама справилась с гололедицей. Плюсовая температура сделала дорогу более безопасной для водителей. Постарались и сотрудники ЖКХ. Но есть еще скользкие участки и ледяные глыбы, которые могут спровоцировать опасную ситуацию на дороге. Стоит выдерживать увеличенную дистанцию и снижать скорость.

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Тротуары тоже стали более безопасны для пешеходов. Еще вчера местами произвели подсыпку дорожек, а сегодня лед растаял. Значит скоро пешеходы буду преодолевать сложнейшую полосу препятствий, когда керченские тротуары затопит водой.

Во дворах в Аршинцево читатели КерчьИНФО увидели работников, которые очищали тротуары от тающего снега. А вот на межквартальных дорогах пока что обстановка совсем печальная.

Напомним, что погода в Керчи сегодня обещает нам дождь и сильные ветра.