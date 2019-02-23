Ситуация под контролем: в Керчи активно борются с гололедом

Специальная уборочная техника и работники коммунальных служб города ведут усиленную работу по очистке проезжей части и дорожек в жилых дворах. Об этом сообщает на своей странице в «FACEBOOK» Сергей БОРОЗДИН.

«В течение всего дня «ЖилсервисКерчь» мониторит ситуацию на дорогах города в части наличия наледи и снега, и обрабатывает проезжую часть специальной смесью. Особое внимание уделено остановкам и походам к ним», — сообщает глава администрации Керчи.

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БОРОЗДИН также отмечает, что одновременно в жилых дворах активизировалась работа коммунальных служб по очистке и посыпке песком придомовых пешеходных дорожек, тротуаров и входов в подъезды.