Ситуация с корью в Керчи в 2019 году

В январе в Крыму был зарегистрирован первый лабораторно подтвержденный случай кори в этом году, а уже в феврале эта болезнь поразила более десятка крымчан.

Сейчас только в Симферополе и Симферопольском районе по первичным диагнозам заболевания корью в медицинские учреждениях обратились 28 человек. 14 случаев уже подтверждены, в том числе у троих детей. Остальные 14 на данный момент в работе.

В территориальном отделе Роспотребнадзора рассказали, что в прошлом году в Керчи были случаи заболевания корью, а в 2019 году пока не зарегистрировано ни одного.

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«Мы всегда готовы к проведению всех эпидемиологических мероприятий», — добавили в ведомстве.

Известно, что эпидемия кори охватила Украину. В соседней стране с начала года заболели более 15 000 человек.

Корь — это острое инфекционное вирусное заболевание, которое легко передаётся здоровому человеку. Корь характеризуется высокой температурой, воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом, сыпью на коже, общей интоксикацией и поражает, в основном, детей. Каждый год от нее гибнут сотни человек.