Ситуация в Армянске нормализовалась после прошедшего дождя

Ситуация в Армянске, где в пятницу был объявлен режим ЧС из-за выбросов вредных веществ нормализовалась после прошедшего в городе дождя. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС глава городской администрации Василий ТЕЛИЖЕНКО.

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«Превышений ПДК по Армянску нет за последние сутки. Обращений в медучреждения тоже не было. Ситуация нормализовалась после прошедшего в субботу дождя», — рассказал он.

Напомним, что еще 24 августа в Армянске произошел выброс неизвестного вещества, после чего по словам пользователей социальных сетей, на крышах зданий и на растениях появился желтый налет, а на прошлой неделе завод «Крымский титан» остановил полностью остановил свое производство.

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