Ситуация в Армянске: воздух снова загрязнён?

Жители Армянска жалуются на неприятный запах, ухудшение самочувствия и налёт на предметах.

Несмотря на данные исследований официальных органов Крыма, которые не выявляют в воздухе Армянска превышения нормы вредных веществ, жители города уже несколько дней отмечают неприятный запах и ухудшение самочувствия. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.

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«Я вышла на балкон вечером в 22:30 и, действительно, дышать было невозможно… Ребенок еще ни одного дня не был в детском саду – у него горлышко красное и постоянный кашель. У меня самой кашель, извините за подробности, до рвоты, а я еще и в положении».

Помимо всего прочего, горожане опять стали замечать появление жирного налёта на предметах.

«Вчера вечером помыл машину, а сегодня с утра смотрю — все стекла в какой-то жирной гадости, через лобовое ничего не видно», — пишет молодой человек из Армянска в социальной сети.

Местные жители задаются вопросом: в чем же причина загрязнения воздуха? Ведь завод «Крымский титан» уже больше месяца остановлен. Однако некоторые из них уверены, что последствия выбросов так просто не исчезнут.

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В то же время официальные источники сообщают, что специалистами не выявлено превышение нормы вредных веществ в Армянске и селе Перекоп.

«У нас есть данные исследований за вчера, которые проводили наши подведомственные учреждения. По результатам исследований за 10 октября превышений хлористого водорода ни в Армянске, ни в селе Перекоп не установлено. Мы мониторинг проводим ежедневно совместно с Росгидрометом и Роспотребнадзором по РК и Севастополю», — сообщает Риа Новости Крым, ссылаясь на заместителя министра экологии и природных ресурсов Республики Крым Наталии СОЛОГУБ.

Напомним, что ранее из-за загрязнения воздуха в Армянске был введён режим ЧС.

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